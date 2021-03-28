В 34 сельских школах Ингушетии до 2024 года создадут условия для занятия спортом

МАГАС, 28 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии до 2024 года создадут условия для занятия спортом в 34 сельских школах региона в рамках нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

"В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" поэтапно в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, создаются условия для развития физической культуры и спорта. До 2024 года планируется создание современных условий для занятия спортом еще в 34 сельских школах", - сказала Бокова.

По ее словам, в рамках федерального проекта в прошлом году были созданы спортивные клубы для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом и т. д.

"В 2020 году отремонтировано 6 спортивных залов, в 8 образовательных учреждениях открытые спортивные площадки оснащены спортоборудованием и инвентарем и создано 22 школьных спортивных клуба. За весь период реализации программы отремонтирован 41 спортивный зал, в 63 образовательных учреждениях созданы школьные спортивные клубы", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.