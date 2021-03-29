Бизнесу в Хабаровском крае помогут экспортировать продукцию на $8,5 млн

ХАБАРОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае окажут помощь 19 малым и средним предприятиям в заключении экспортных контрактов по нацпроекту, сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра экономического развития края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко.

"В этом году Центр поддержки экспорта окажет помощь не менее чем 19 компаниям в заключении экспортных контрактов общим объемом экспорта продукции и услуг на $8,5 млн", - сказала Филоненко. Работа ведется по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В Центре поддержки экспорта края предприниматели могут получить консультации, осуществить перевод на иностранные языки презентационных материалов. Здесь помогают найти иностранных партнеров, сформировать коммерческие предложения под целевые рынки и определенные товары, создать сайты предпринимателей на иностранном языке, выйти на зарубежные электронные торговые площадки, пройти программы экспортной акселерации.

"По итогам прошлого года в Центре поддержки экспорта предоставлено почти 600 услуг для 242 представителей МСП. 25 предприятий заключили 42 экспортных контракта на поставку продукции и услуг в 18 стран мира на сумму почти $12 млн", - сказала Филоненко.

Переход в онлайн

Она отметила, что главный тренд внешней торговли прошлого года - это онлайн-инструменты и сервисы. Выход на экспорт через электронные торговые площадки стал уникальной возможностью для многих малых и средних компаний для продвижения своей продукции и услуг за рубеж. Благодаря пандемии активные предприниматели при содействии специалистов Центра экспорта разработали новые продукты конкретно под внешние рынки и смогли выйти на экспорт через онлайн-торговлю. Так, компания "Голиаф" стала поставлять продукцию для индустрии красоты и бьюти-сферы в 15 стран мира, в том числе США, Канаду, Австралию и страны Евросоюза. До пандемии у предпринимателя вообще не было опыта экспортных поставок.

"В условиях пандемии развитие получил новый инструмент выхода на внешние рынки - "Онлайн-час с торгпредом". Только за последние четыре месяца проведено три мероприятия по выводу предпринимателей IT-сферы, стройиндустрии, фармацевтики, лесопромышленного комплекса на рынки Японии и Финляндии. На апрель запланировано аналогичное мероприятие с торговым представителем России в Республике Корея. В ходе презентаций у предприятий есть возможность рассказать об экспортной продукции торговому представителю России в целевой стране и получить обратную связь о потенциальных заинтересантах", - сказала замминистра.

По итогам 2020 года экспорт Хабаровского края составил $1,8 млрд - регион практически не потерял объемов и прирос по стоимости несырьевого неэнергетического экспорта на 3% к уровню 2019 года. На экспорт идет продукция лесопромышленного комплекса, рыба и морепродукты, драгоценные и черные металлы, продукция топливно-энергетического комплекса. Прогноз экспорта на 2021 год составляет $1,86 млрд. Системная работа по формированию в крае благоприятной экспортной среды ведется по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".