В Якутии появился первый самозанятый - резидент дистанционного бизнес-инкубатора

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Дистанционный бизнес-инкубатор, работающий на базе центра "Мой бизнес" в Якутии, начал принимать самозанятых в число резидентов. Об этом сообщила во вторник ТАСС генеральный директор центра "Мой бизнес" в Республике Саха (Якутия) Зоя Седалищева.

"С этого года внесены изменения - резидентом дистанционного бизнес-инкубатора может стать самозанятый гражданин. На данный момент у нас продолжается конкурс на дистанционное резидентство, в этом году он объявлен с конца февраля. После завершения первого этапа конкурса резидентами уже стали семь индивидуальных предпринимателей и один самозанятый", - рассказала Седалищева.

Дистанционным резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий предприниматель. Конкурс для поиска новых резидентов проводится с 2015 года. Всего на данный момент насчитывается 64 дистанционных резидента, из них 42 находятся в Якутске и Нерюнгри, остальные - резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов.

"Условия предоставляются те же, как и у обычных резидентов, кроме предоставления помещения в здании бизнес-инкубатора. Так, закрепляется персональный менеджер по сопровождению проекта, обеспечиваются бесплатные консультации юриста, маркетолога и образовательные мероприятия. Дистанционные резиденты могут пользоваться услугами переговорной комнаты, коворкинга в здании бизнес-инкубаторов. Также мы предлагаем продвижение проектов на информационных площадках и соцсетях на бесплатной основе", - добавила гендиректор.

Специальный налоговый режим действует в Якутии с 1 июля 2020 года. По словам Седалищевой, в регионе уже зарегистрировано свыше 8 тыс. самозанятых. Для их поддержки проводятся бесплатные вебинары о преимуществах и работе в качестве самозанятых, работает горячая линия, разработаны методички и возобновляются очные образовательные мероприятия.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.