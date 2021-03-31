Власти Чукотки планируют трудоустроить около трети безработных

ТАСС, 31 марта. Власти Чукотки намерены трудоустроить до осени 2021 года более 230 человек, или почти треть от официально зарегистрированных безработных в округе, чтобы вернуться к допандемическим значениям по количеству работающих жителей в регионе. Мероприятия по снижению уровня безработицы в регионе проводятся в рамках выполнения нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"К началу осени 2021 года планируется трудоустроить 233 человека. Таким образом, численность работающих в регионе вернется к допандемическим значениям и составит 30 200 человек. Для достижения указанных значений планируется, в том числе, реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости за счет федерального бюджета. В рамках нацпроекта "Демография" будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан. Планируется, что на Чукотке профобучение пройдут 110 человек, 82 человека по итогам будут трудоустроены", - говорится в сообщении.

Кроме того, работодателей Чукотки будут стимулировать к найму безработных граждан. Через Фонд социального страхования работодатели смогут получить средства на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Сейчас численность зарегистрированных безработных в округе составляет около 640 человек.

Нацпроект "Демография" создан по инициативе президента России Владимира Путина. Он включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.