На Камчатке закупят новую технику для тушения лесных пожаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 марта. /ТАСС/. Новую технику взамен устаревшей морально и физически закупят в 2021 году для тушения лесных пожаров на Камчатке на выделенные из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщается на сайте краевого правительства в среду.

В 2020 году на Камчатке были зарегистрированы 149 лесных пожаров, что является высокими показателем для региона с северными климатическими условиями.

"Улучшение материально-технической базы - одно из основных мероприятий по улучшению пожароохраны. Это позволит оперативно доставлять средства тушения, а значит - экономить время, которое так важно при чрезвычайной ситуации. Всего на 2021 год на эти цели предполагается потратить 51 млн рублей. Средства будут выделены краю в рамках нацпроекта "Экология" после списания старой техники, морально и физически устаревшей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края Романа Василевского.

Уточняется, что всего восемь пожаров в 2020 году были потушены сотрудниками КГАУ "Охрана камчатских лесов" за первые сутки, остальные нуждались в более длительном тушении. В прошлом году возгорания возникали главным образом вследствие сухих гроз.

"Экология" - один из национальных проектов в России, созданный по инициативе президента Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.