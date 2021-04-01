Бизнес Хабаровского края привлечет 1,3 млрд кредитов за счет поддержки гарантийного фонда

ХАБАРОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Предприниматели в Хабаровском крае в 2021 году привлекут кредиты на развитие своих проектов на 1,3 млрд рублей с помощью поддержки регионального гарантийного фонда. Об этом ТАСС сообщил в четверг и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

"Малый и средний бизнес в Хабаровском крае может воспользоваться услугами гарантийного фонда края, если собственного залогового обеспечения не хватает для получения банковского кредита. Объем финансовой поддержки, оказанной предпринимателям под поручительство гарантийного фонда в этом году составит порядка 1,34 млрд рублей", - сказал Тарасов.

Он уточнил, что фонд предоставляет поручительство на сумму до 70% от объема запрашиваемого финансирования, которое не должно превышать 25 млн рублей. Вознаграждение за поручительство составляет 0,5%.

"За счет 166 поручительств гарантийного фонда, предоставленных в 2020 году, бизнес привлек 1,98 млрд рублей. Кредиты привлечены, в основном, по федеральным программам льготного кредитования", - добавил Тарасов. В прошлом году гарантийный фонд Хабаровского края был докапитализирован до 563,8 млн рублей, в этом году ожидается докапитализация еще на 17,41 млн рублей. Работа по поддержке бизнеса в получении кредитов, а также по предоставлению льготного финансирования, обучению, помощи в отладке экспортных поставок и по другим направлениям ведется в крае по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". До 2030 года количество занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей должно превысить 215 тыс. человек. На начало года, по словам главы министерства, в малом и среднем бизнесе в крае, включая самозанятых, занято более 192 тыс. человек.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи нацпроекта - улучшение условий для старта и развития предпринимательской деятельности, доступ к льготному финансированию, поддержка социального предпринимательства, цифровизация сервисов для бизнеса и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.