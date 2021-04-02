В Ингушетии в 2023 году откроют первый цифровой центр "IT-куб"

МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Первый в Ингушетии цифровой центр "IT-куб" для обучения около 800 детей откроют в Ингушетии в рамках нацпроекта "Образование" в 2023 году. Об этом ТАСС рассказала министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2023 году будет открыт центр цифрового образования "IT-куб". Порядка 800 детей будут осваивать дополнительное образование по направлениям: "Мобильная разработка", "Программирование на Python", "VR-AR-разработка", "Кибергигиена и большие данные", "Системное администрирование" и "Программирование роботов". Помимо этого, на площадке будут оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная", - сказала Бокова.

По ее словам, программы обучения детей региона будут реализовываться совместно с ведущими IT-компаниями России и мира, такими как Яндекс.Лицей, IT-школа Samsung, Крибрум, LegoEducation.

"Также, в рамках этого же федерального проекта, нами в текущем году будет продолжена работа по части внедрения в школы республики высокоскоростного интернета. До конца 2021 года 100% сельских школ получат доступ в интернет на скорости 50 мегабит/с и 100 Мегабит/с - в городских", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.