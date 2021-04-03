Около 140 человек стали участниками первого полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства"

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Около 140 человек приняли участие в первом в этом году полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства", который проходит в Краснодаре. Участники были выбраны из более чем 30 тыс. заявок, сообщил журналистам руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

"Полуфинал в Краснодаре уникален тем, что на него откликнулись жители 35 регионов, это не только Южный федеральный округ, мы видим Центр России, Поволжский регион, Сибирский регион, они приезжают сюда, чтобы показать и презентовать собственные проекты. Краснодар собрал 140 участников из 35 регионов", - сказал Сериков.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявки на конкурс подали почти 30 тыс. человек.

"Конкуренция была невероятная, почти 30 тыс. заявок в этом году мы получили. Есть представители практически всех сфер гостеприимства. Уверен, что предстоящие два дня помогут вам не только рассказать о своих планах и работе, но и найти новых друзей и запустить новый проект", - сказал Комиссаров, обращаясь к участникам.

На конкурсе представлены проекты винного туризма, детского отдыха, школы пионервожатых, проекты авторских туров и другие. Финал конкурса состоится в июне этого года.

О проекте

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование").

Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. По итогам девяти полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.