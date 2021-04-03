Ученые предложили назвать строящиеся суда "Витязь" и "Андрей Монин"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН) предложили для строящихся в рамках нацпроекта "Наука и университеты" научно-исследовательских судов названия "Витязь" и "Андрей Монин", сообщала ТАСС в субботу пресс-служба ИО РАН.

"Члены Ученого совета и директора филиалов ИО РАН направили Ученому секретарю свои предложения, как нужно назвать научно-исследовательские суда. На основе всех поступивших предложений был составлен перечень названий для голосования", - говорится в сообщении.

Среди обсуждавшихся вариантов были "Мирный", "Океанолог", "Восток", "Персей", а также имена выдающихся российских ученых: Петр Ширшов, Константин Федоров, Александр Лисицын, Александр Обухов, Андрей Колмогоров и другие.

В результате, большинство голосов было отдано за варианты "Андрей Монин" и "Витязь". Монин - академик РАН, с 1965 по 1987 годы был директором Института океанологии. "С его приходом активизировалась работа по фундаментальным проблемам физики, химии, геологии и биологии океана. Работы института получили мировое признание, а сам институт стал ведущим научным центром страны и мира в исследовании океана", - говорится в материалах ИО РАН.

Отмечается, что результаты голосования будут направлены в Минобрнауки России для дальнейшего утверждения.

В рамках нацпроекта "Наука" (с 2021 года -"Наука и университеты") к 2024 году в России должно появиться два новых современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Их строительство началось в конце 2020 года. Новые суда будут предназначены для проведения в Мировом океане различного вида научных исследований фундаментального и прикладного характера. Они будут располагать бортовыми лабораториями для проведения анализа проб воды, взвеси и донных осадков.