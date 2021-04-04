В Белгороде собрали крупнейшую в России коллекцию сирени

ТАСС, 4 апреля. Крупнейшую в России коллекцию сирени, насчитывающую 378 сортов, собрали на базе научно-образовательного центра в Белгороде, сообщил ТАСС в воскресенье директор ботанический сада Белгородского государственного национального исследовательского университета Валерий Тохтарь.

Развитие проекта должно сохранить редкие виды растения, вывести новые сорта. В 2018 году в Белгороде заложили питомник, на основе которого планировали создать одну из самых разнообразных сортовых коллекций сирени. Проект, направленный на решение дефицита качественного посадочного материала, получил продолжение в виде разработки новых подходов по изучению растений по нацпроекту "Наука".

"Основная работа завершена - на данный момент коллекция сирени включает 378 сортов отечественной и зарубежной селекции. Это крупнейшая коллекция на территории стран СНГ, Восточной Европы", - сказал собеседник агентства.

В коллекцию сирени, собранную в Белгородской области, вошли основные сорта, известные в России. Также в коллекцию включили редкие американские, канадские, японские сорта. Как отметил Тохтарь, в задачи проекта на ближайшую перспективу входит увеличение количества редких видов и выведение новых. "Есть уже перспективные формы. Думаю, что в этом году будут два новых сорта", - добавил Тохтарь.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ ведущим исследователям.