В Ялте появится единая электронная платформа для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Электронная платформа, где туристы могут узнать об экскурсиях, забронировать билеты на мероприятия и воспользоваться интерактивной картой, запущена в Ялте, сообщается в понедельник на официальной странице городской администрации в социальной сети Instagram.

"Администрация организует внедрение туристической платформы города Ялта. Ожидается, что новации в городском курортном развитии гости и жители города смогут оценить к середине курортного сезона. Туристическая платформа включает мобильное приложение, веб-портал и интерактивные городские экраны, установленные в популярных среди туристов локациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данной системе будет доступна интерактивная карта города, информация о достопримечательностях, каталог экскурсий от турфирм и схема самостоятельных маршрутов, бронирование и оплата мероприятий, программа лояльность, афиша мероприятий, сообщения по истории и культуре города.

"Кроме того, сервисы включают удобную систему навигации, которая позволит туристам лучше ориентироваться в регионе: построение маршрутов, сканирование QR-кодов, карта общественного транспорта, уведомления при приближении к достопримечательностям, туристические маршруты, вызов такси", - добавляется в сообщении. Отмечается, что такой проект позволит создать единое информационное поле, которым турист сможет пользовать от этапа планирования отпуска до возвращения из поездки.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.