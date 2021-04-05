Более 100 общественных пространств Липецкой области благоустроят в 2021 году

ЛИПЕЦК, 5 апреля. /ТАСС/. Свыше сотни общественных пространств Липецкой области благоустроят в текущем году по нацпроекту. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В текущем году планируется благоустройство 109 общественных пространств в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказал Артамонов, отметив, что, в частности, речь идет о парках в городах Грязи, Данков, Усмань, Липецк и Елец.

Кроме того, напомнил глава региона, за минувшие два года в области благоустроили 130 дворов и более 200 общественных пространств. "К примеру, в Задонске появится многофункциональный стадион, этот универсальный спорткомплекс под открытым небом начали строить по просьбе местных жителей", - продолжил Артамонов. Новый стадион расположится в густонаселенном микрорайоне на территории бывшего стадиона на улице Труда. Там установят тренажеры, оборудуют площадки для баскетбола и волейбола, можно будет сыграть в мини-футбол и настольный теннис. Для детей появится площадка с качелями, песочницей, игровым комплексом.

"Уже с 26 апреля по 30 мая жители Липецкой области на сайте za.gorodsreda.ru смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году", - сказали, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации. Как ожидается, на общероссийской платформе для онлайн-голосования Липецкая область представит свыше 50 общественных территорий. Сам Артамонов ранее выразил надежду на то, что жители активно включатся в голосование и решат, что им необходимо. "Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь", - заверил глава региона.