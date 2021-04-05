Под Вологдой открыли здание для амбулатории, размещавшейся ранее в сельском Доме культуры

ВОЛОГДА, 5 апреля. /ТАСС/. Врачебная модульная амбулатория заработала в поселке Непотягово Вологодской области. Она будет обслуживать около трех тысяч жителей 26 населенных пунктов, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее амбулатория ютилась на втором этаже сельского Дома культуры в не приспособленных для этого помещениях. "Сегодня в поселке Непотягово Вологодского района мы открыли первую врачебную модульную амбулаторию, которую закупили в прошлом году. Всего в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту "Здравоохранение" было закуплено 25 ФАПов и две амбулатории. Сейчас заканчивается этап лицензирования, постепенно в ближайшие месяцы все эти амбулатории и ФАПы будут введены в эксплуатацию на замену морально устаревшим, а кое-где и аварийным зданиям", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, все решения о закупках принимались вместе с жителями на градостроительных советах. "В 2021 году мы продолжаем закупку, будет приобретено четыре амбулатории в Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Харовский и Чагодощенский районы, пять новых ФАПов для Бабушкинского, Кирилловского, Вологодского, Сямженского и Вожегодского районов. Люди в Непотягово довольны, потому что амбулатория получилась современная, многофункциональная", - сказал руководитель региона.

Амбулатория будет обслуживать жителей 26 населенных пунктов, почти три тысячи человек, в том числе около 700 детей, сообщила пресс-служба губернатора. Новое отдельное здание намного удобнее старых помещений, появились новые кабинеты и регистратура. На площади в 200 кв. м размещены два кабинета врача общей практики, кабинет педиатра, прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, регистратура, помещение для хранения лекарственных средств, стерилизационная, гардероб, вспомогательные помещения. Здесь работают шесть человек - два фельдшера, педиатр, медицинская сестра, регистратор и водитель.

Как отметила заведующий лабораторией Любовь Дедуренко, учреждение полностью укомплектовано. В кабинете врача общей практики есть дефибриллятор, электрокардиограф, спирограф, кислородный ингалятор. В кабинете педиатра - весы для малышей и детей постарше, ростомеры, пеленальные столы, рабочие компьютеры.