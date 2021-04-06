В хабаровском селе Гаровка-2 открыли новый детский сад

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Новый детский сад на 110 воспитанников открылся в селе Гаровке-2 Хабаровского края в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Об этом журналистам во вторник сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Это очередной шаг в реализации нашей социальной политики, ориентированной, в первую очередь, на улучшение качества жизни людей. Обеспечение местами в садах - одна из первоочередных задач правительства края. Новый детский сад в Гаровке сможет принять 110 детей", - пояснил Дегтярев.

Новое учреждение дошкольного образования рассчитано на детей от полутора до семи лет, в детском саду есть музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, прогулочные и спортивная площадка. Врио главы региона уточнил, что в 2021 году также планируется сдать еще два детских сада в Мирном и Матвеевке - в общей сложности на 220 мест.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.