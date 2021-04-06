В Ростовской области интегрировали в систему "112" видеомониторинг лесных пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Безопасность лесов на территории Ростовской области, в которой в 2020 году бушевали сильные пожары, обеспечат с помощью 60 комплексов видеомониторинга. Как рассказал во вторник журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, в текущем году видеомониторинг интегрирован в систему "112".

Летом и осенью 2020 года природные пожары охватили несколько районов Ростовской области. В ряде случаев огонь перекинулся на населенные пункты, из-за пожаров десятки людей лишились жилья. Власти региона были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

"В общей сложности у нас должно появиться 60 камер, которые будут охватывать все крупные лесные массивы на территории Ростовской области. Раньше у нас были охвачены [лесные насаждения,] отнесенные к первому классу пожарной опасности, это хвойные леса. Сейчас уже и смешанные леса, мы покрываем практически 77% площади всего государственного лесного фонда. В этом году интегрировали систему видеонаблюдения за возникновением пожаров в лесах в систему "112", - сказал Фишкин.

Министр отметил, что в настоящее время 42 камеры видеомониторинга уже работают, еще 18 будут приобретены в ближайшее время.

Говоря о восстановлении лесов на территории региона, Фишкин отметил, что в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" планируется посадка саженцев на площади 1,6 тыс. га. При этом к 2024 году власти рассчитывают выйти на ежегодную посадку лесных культур на площади 1,9 тыс. га.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.