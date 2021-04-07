В Якутии в 2021 году планируют привлечь в 1,4 раза больше медиков в арктические районы

ЯКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2021 году привлечь в арктические районы 84 медиков по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", что в 1,4 раза больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В 2021 году запланировано всего 137 квот по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", из них 110 - врачей, 27 - фельдшеров. Преимущественно квоты предоставлены для получения единовременной компенсационной выплаты для арктических районов республики. Так, всего в 2021 году предусмотрено 84 квоты для работы в арктических территориях Якутии - 71 врач и 13 фельдшеров", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году в регионе выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получили 156 медицинских работников, что составляет 100 процентную реализацию программы, из них 55 врачей и пять фельдшеров выехали работать в Арктическую зону.

С 2020 года в регионе размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселки городского типа, села и рабочие поселки, получают по 2 млн рублей, фельдшера - по 1 млн рублей. Врачам, приезжающим в города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам - по 500 тыс. рублей.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.