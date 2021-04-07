В Новосибирске началось создание сосудистого центра на базе кардиодиспансера

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Создание регионального сосудистого центра стоимостью 204 млн рублей на базе кардиодиспансера началось в Новосибирске. В рамках проекта планируется дооснастить и реконструировать медучреждение, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Организация регионального сосудистого центра предполагает дооснащение медицинской организации высокотехнологичным оборудованием и реконструкцию помещений для установки этого оборудования. В настоящее время необходимые ремонтные работы уже осуществляются", - сказал Хальзов.

Он пояснил, что на создание центра в бюджете предусмотрены средства в размере 204 млн рублей. Как сообщал министр ранее, в каридодиспансере планируется также организовать службу неотложного приема пациентов и включить медучреждение в единую цепь маршрутизации.

Еще один сосудистый центр планируется открыть на базе центральной клинической больницы новосибирского Академгородка. Он станет пятым таким учреждением в Новосибирске.

Ранее главный кардиолог Министерства здравоохранения региона Сергей Зенин сообщал, что в Новосибирской области складывается неблагоприятная динамика по сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам Зенина, нацпроект "Здравоохранение" требует, чтобы смертность от этих заболеваний уменьшалась на 4% в год, однако в этом году в регионе тенденции пока складываются неблагоприятные. Показатели Новосибирской области в этой сфере ниже среднероссийских.

О нацпроекте

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из целей национального проекта "Здравоохранение". Для достижения этого разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".