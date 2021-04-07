Для онкодиспансера в Вологде приобретут оборудование на 130 млн рублей

ВОЛОГДА, 7 апреля. /ТАСС/. Новый томограф и датчик ультразвуковой визуализации для хирургии закупят в 2021 году для Вологодского областного онкодиспансера за счет средств нацпроекта "Здравоохранение". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Повышение качества медицинских услуг - одно из приоритетных направлений региональной политики. Магнитно-резонансный томограф закупается в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". Аппарат способен проводить более точную диагностику, что позволит улучшить качество обследования пациентов, на ранних стадиях диагностировать онкозаболевания", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Ларисы Каманиной.

По ее данным, начальная максимальная цена контракта на поставку томографа - 120 млн рублей, на поставку датчика - более 1 млн рублей. Датчик ультразвуковой визуализации для хирургии - это комплектующая деталь к аппарату УЗИ, который позволит проводить операции. Всего на оснащение онкодиспансера в 2021 году выделили 127,4 млн рублей из федерального и 14,1 млн рублей - из областного бюджета.

Как отмечала ранее замгубернатора, в 2020 году онкослужба области получила около 30 единиц сложнейшего дорогостоящего оборудования, в том числе, ангиограф, томограф, лучевой ускоритель. Успех в лечении онкобольных на 90% зависит от раннего выявления заболеваний, поэтому на первый план выходит диагностика. До 2024 года в области запланировано открытие амбулаторных центров онкологической помощи для раннего выявления, лечения и наблюдения онкобольных. Такие центры появятся в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Соколе и Устюжне, сейчас проводятся ремонты, приобретается оборудование, обучаются специалисты.

По словам заместителя главврача онкодиспансера Надежды Крюковой, возможности онкослужбы значительно расширились, появились современные хирургические методики - малоинвазивные, после которых пациенты быстрее восстанавливаются. Развиваются лучевые методики и современное химиотерапевтическое лечение. На сегодня около 40 пациентов учреждения получают иммунотерапию, которая, как правило, назначается больным с четвертой стадией заболевания, методика дает хорошие результаты. В прошлом году в регионе выявлено около четырех тысяч новых онкобольных, смертность от заболеваний удалось снизить на 4%.