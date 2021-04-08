Интернет в 2021 году планируют провести в 323 социально значимые учреждения Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты планируют в 2021 году обеспечить высокоскоростным интернетом 323 социально значимых объекта Приморского края, в том числе школы, музеи, пожарные части и библиотеки. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.

"В период 2019-2020 годов подключены к интернету 658 социально значимых объектов, в 2021 году планируется подключить 323 объекта. Для реализации проекта используются федеральные средства как для организации подключения, так и [для] оплаты интернет-трафика", - сообщил Волошин.

В частности, планируется обеспечить высокоскоростным интернетом девять общеобразовательных организаций, две пожарные части, участковый пункт полиции, 41 фельдшерско-акушерский пункт, 13 музеев. В целом работы пройдут практически на всей территории края, но больше всего интернетом в 2021 году будут обеспечены социально значимые объекты в Красноармейском районе и Лесозаводском городском округе. Волошин уточнил, что строительство волокно-оптических линий связи и подключение объектов для обеспечения интернетом ведется в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".

По словам Волошина, в крае также ведется работа по обеспечению доступом к Wi-Fi населенных пунктов, где живут 250-500 человек. В рамках этой программы с 2014 по 2017 годы к Wi-Fi подключили 121 населенный пункт, с 2021 по 2024 годы планируется обеспечить мобильной связью поколения 4G 62 пункта, уточнил он.

Проект "Информационная инфраструктура" реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Всего в России в рамках этого проекта планируется подключить к широкополосному интернету более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов государственной власти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.