В Липецкой области началось строительство сельского дома культуры по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Первый в селе Ратчино дом культуры начали строить по нацпроекту в Добровском районе Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Рабочие вырыли котлован, засыпали и утрамбовали песок, на объект завезли фундаментные плиты и блоки", - сказал Артамонов, отметив, что ранее в этом селе своего дома культуры не было никогда.

Всего на строительство объекта власти выделили 30,4 млн рублей. "Новый дом культуры смогут посещать 200 человек, зрительный зал оснастят современной звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой, оборудуют гримерную для артистов", - продолжил Артамонов. Как ожидается, в здании дома культуры будут работать различные творческие клубы для детей и взрослых, создадут также и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Сдать объект планируют в декабре", - заметил глава администрации региона. Он убежден, что дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможность для реализации интересных творческих идей и проектов. "Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - заключил он.

Ранее Артамонов сообщал, что в текущем году на развитие культуры в Липецкой области будет выделено свыше 220 млн рублей в рамках нацпроекта. При этом более 156 млн рублей из этих средств - средства федерального бюджета. Планируется, что деньги пойдут на строительство сельских домов культуры, оснащение современным оборудованием школ искусств и библиотек.