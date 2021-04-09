Медицинский автопоезд для осмотра детей возобновил работу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Медицинский автопоезд для профилактического осмотра детей впервые с начала пандемии выехал в районы Приморья. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Мобильные медицинские бригады врачей отправились в районы Приморья для проведения профилактических медицинских осмотров детей. Выездная служба будет работать с 9 апреля до 6 июня. Мобильный медицинский комплекс, состоящий из трех автомобилей, наполнен современной техникой для ультразвуковой диагностики, гинекологическим и офтальмологическим оборудованием. Бригады врачей сформированы из узких детских специалистов - это невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ", - говорится в сообщении.

Глава регионального Минздрава Анастасия Худченко отметила, что задача муниципальных медучреждений - обеспечить явку не менее 30% детей, проживающих на территории. В каждом населенном пункте мобильный комплекс будет стоять у фельдшерско-акушерского пункта или врачебной амбулатории.

"Выездная работа врачей, которые будут проводить медицинские осмотры с применением современного оборудования, - важная составляющая профилактики детского здоровья даже в самых отдаленных селах края. Это важнейшее мероприятие национального проекта "Здравоохранение", - обозначила Худченко.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.