Реконструкцию рыбоводных заводов в Хабаровском крае предложили включить в нацпроект

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили включить реконструкцию рыбоводных заводов в нацпроект для сохранения экологии Амура. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в министерстве природных ресурсов региона.

В феврале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стране необходима отдельная программа по сохранению Амура, аналогичная тем, что уже существуют для Волги и Байкала в рамках нацпроекта "Экология", но предусматривающая сотрудничество с Китаем.

"В предложения [к нацпроекту] включены мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов в бассейне реки Амур, предусматривающие реконструкцию Гурского, Удинского, Анюйского рыбоводных заводов", - сказали в министерстве.

Предложено также создать при "ХабаровскНИРО" (хабаровский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) центр по развитию аквакультуры и отработки биотехники искусственного воспроизводства водных биоресурсов Амура. Эти предложения направлены в правительство РФ в качестве мероприятий для разработки федерального проекта по оздоровлению Амура по национальном проекту "Экология". Ранее региональные власти предложили включить в проект строительство и модернизацию более чем 50 очистных сооружений на реке, мероприятия по развитию системы государственного мониторинга окружающей среды в бассейне Амура, наблюдательной сети Росгидромета и краевой системы наблюдения, мониторинга трансграничных вод реки, а также по возведению инженерной защиты населенных пунктов от наводнений.

Как сообщила ТАСС замначальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Юлия Зельник, в регионе действует 10 лососевых рыбоводных заводов общей мощностью свыше 107 млн шт. молоди в год, выпуск прошлого года составил более 64 млн штук. Искусственным воспроизводством амурских осетровых занимается Анюйский рыбоводный завод в Нанайском районе, его мощность - 1,3 млн штук молоди в год, в прошлом году было выпущено 826 тыс. штук.

Объемы выпуска молоди будут увеличиваться с запуском реализуемых в настоящее время инвестиционных проектов. "В Ванинском районе идет реализация инвестиционного проекта стоимостью 158 млн рублей по строительству лососевого рыбоводного завода мощностью 30 млн экземпляров молоди в год на реке Большая Дюанка. Инвестором выступает Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября", - сказала Зельник. Ввести его должны в 2023 году.