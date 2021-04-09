Новые объекты водоснабжения в Поморье обеспечат чистой водой более 70 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 9 апреля. /ТАСС/. Новые объекты водоснабжения, строительство которых начнется либо продолжится в 2021 году, обеспечат чистой водой более 70 тысяч жителей Архангельской области, говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"В 2021 году запланированы строительно-монтажные работы на территории Каргопольского, Котласского, Приморского, Виноградовского и Ленского районов Архангельской области. Здесь построят водопроводы, станции очистки воды, реконструируют очистные сооружения. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой 66,7 тысячи человек. Также в этом году продолжится строительство трех объектов, начатых в 2020 году. Более шести тысяч людей получат качественную воду уже в этом году", - говорится в сообщении.

Для отслеживания хода работ в онлайн-формате установят камеры видеонаблюдения. Все пять районов, на территории которых будут строить объекты водоснабжения, провели конкурсные процедуры и определили подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ. По каждому из объектов заключены муниципальные контракты.

Региональная программа "Чистая вода" (2019-2024 гг.) является частью федерального проекта и реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цель программы - повышение к 2024 году до 73,1% доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. При этом доля горожан, получающих данную услугу, должна возрасти до 89%.