В Новосибирске пройдет выставка работ из собрания одного из крупнейших морских музеев мира

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Выставка полотен художников-маринистов под названием "Айвазовскому вослед…" из собрания Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, одного из старейших музеев России и одного из крупнейших морских музеев мира, пройдет в 2021 году в Новосибирске по нацпроекту "Культура". Экспозицию примет Новосибирский художественный музей, сообщил ТАСС замминистра культуры региона Григорий Милогулов.

"Во втором полугодии в художественном музее пройдут выставки "Айвазовскому вослед…" из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и "Аристократический портрет России в XVIII - начале XX века" из Государственного исторического музея", - сказал Милогулов.

Он уточнил, что экспозиция, посвященная наследию живописца Ивана Айвазовского, будет открыта в Новосибирске с сентября по ноябрь. На выставке будут представлены полотна художников-маринистов, служивших в Морском ведомстве Российской империи в XIX - начале XX века. Некоторые из картин - это портреты морских судов, участвовавшие в русско-турецкой и русско-японской войне, часть полотен посвящена реальным историческим событиям.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (ЦВММ) - один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира, расположенный в Санкт-Петербурге. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I в январе 1709 года. Современная коллекция ЦВММ насчитывает свыше 700 000 единиц хранения, в том числе более 2 000 моделей кораблей. Музей имеет шесть филиалов, в том числе на крейсере "Аврора", в Кронштадтской крепости и в музее Черноморского флота в Севастополе.

Милогулов добавил, что всего в 2021 году в рамках нацпроекта "Культура" в Новосибирской области будут представлены пять выставок. Новосибирский государственный художественный музей был открыт в 1958 году. С 1982 года он располагается в здании бывшего Сибревкома - архитектурном памятнике федерального значения. Сейчас в фондах музея хранится более 12 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее проходят около 80 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных собраний.