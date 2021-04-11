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Кабмин выделит Волгоградской области 23,9 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология"

Средства пойдут на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Волгоградская область получит 23,9 млн рублей на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги в рамках нацпроекта "Экология". Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Речь идет о 23,9 млн рублей, которые будут направлены в регион в 2021 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", - говорится в тексте.

Отмечается, что средства позволят Волгоградской области ускорить строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. В тексте подчеркивается, что такие сооружения будут пропускать паводковые воды по всей гидрографической сети поймы и предотвращать отток воды после завершения паводка. Это улучшит наполняемость рек и озер, повысит качество водоснабжения жителей, обеспечит водой сельхозпроизводителей. Также на участках грунтовых дорог, проходящих над гидросооружениями, появится щебеночное покрытие, что улучшит транспортную доступность отдаленных территорий.

В пресс-службе напомнили, что федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2018 по 2024 год. Его цель - улучшение экологического состояния Волги посредством сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

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