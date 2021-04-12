Лимаренко распорядится отремонтировать дороги в Южно-Сахалинске к лету 2021 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился, чтобы уже к лету этого года в островной столице не осталось ни одной ямы на дорогах. На выявление всех дорожных дефектов и нанесение их на цифровую карту он дал несколько дней, сообщила пресс-служба правительства региона.

"До 16 апреля все ямы должны быть отмечены на интерактивной карте вместе с фотографиями и геолокацией. Волонтеры и жители города помогут в этой работе. К лету дефекты на дорогах Южно-Сахалинска необходимо убрать. Устанавливайте плановое задание на каждые сутки и выполняйте. Растягивать эту работу недопустимо!" - приводятся в сообщении слова главы региона.

По информации областных властей, за сутки волонтеры успели проверить 8 км дорожного полотна на проспекте Мира и обнаружили 37 ям. В течение рабочей недели с помощью добровольцев должны проинспектировать остальные основные дороги города. Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска будет заносить сведения в информационную систему. После этого подрядчики, с которым заключены трехгодичные контракты на содержание дорог, обязаны будут устранить все дефекты. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на дороги по всей области.

Проводимая в Южно-Сахалинске работа во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сначала он был рассчитан на 2019-2024 года, но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55%, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - возрасти до 85%.