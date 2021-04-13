Более 260 целевых мест на подготовку медиков выделили в вузах и колледжах Якутии

ЯКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели свыше 260 целевых мест для подготовки врачей и медработников в 2021-2022 учебном году, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"Общее количество целевых мест в региональных вузах и учреждениях профобразования в этом году составляет 986 по всем уровням образования. На подготовку медиков предусмотрено 264 целевых места", - сказал Присяжный.

Он уточнил, что набор идет по программе ликвидации кадрового дефицита и устранения кадрового дисбаланса в сфере регионального здравоохранения по нацпроекту "Здравоохранение".

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитанного до 2024 года включительно. Он предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.