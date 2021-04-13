В Кабанском районе Бурятии построят очистные сооружения

УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /ТАСС/. Современные очистные сооружения появятся рядом с Байкалом в поселке Выдрино Кабанского района Бурятии в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава местной администрации Алексей Сокольников.

"Есть поручение в этом году очистные запустить. Уже готова проектно-сметная документация, весь пакет документов, пройдены все необходимые госэкспертизы", - сказал Сокольников.

В Минстрое Бурятии информацию подтвердили, первые из 21 очистных в республике, которые планируется построить или реконструировать до 2025 года по поручению президента РФ, будут построены уже в этом году. Объект будет возведен вблизи река Снежной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. "Современные очистные позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал", - отметили в Минстрое региона.

Стоимость проекта - около 96 млн рублей. Финансирование строительства очистных будет вестись из резервного фонда правительства РФ. Поселок Выдрино, в котором живут около 4 тыс. человек, находится на юго-западе Бурятии, на границе с Иркутской областью, через населенный пункт проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомобильная трасса "Байкал". Имеющиеся там очистные сооружения не отвечают современным требованиям, они были построены в 1977 году.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина выделит республике 14 млрд рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. На территории республики сосредоточена практически вся водосборная часть Байкала.

Обновление сети очистных сооружений на водосборной территории Байкала отвечает задачам национального проекта "Экология". Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.