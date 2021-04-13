В арктическом районе Якутии в рамках создания туркластера проведут реконструкцию музеев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии в рамках создания туристическо - комбинированного кластера "Российский Север Арктики" планируют провести реконструкцию нескольких музеев, а также создать визит-центр и гостиничный комплекс. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Республики Саха (Якутии) в Москве.

"Проект включает создание визит-центра, приобретение транспорта, обеспечение причальной инфраструктуры, проведение дноуглубительных работ, строительство гостиничного комплекса, реконструкцию музеев", - сообщает представительство.

В частности, в поселке Тикси запланировано создание Дворца Эвенков - предполагается преобразовать Этнокультурный центр в дворец путем изменения внешнего и внутреннего облика, придания концепта. На территории кластера также создадут "самолет - ресторан" - каркас самолета АН-12 расположен около аэродрома Тикси-3. Планируется реконструкция Музея Российского - Американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны (Завод "Богхед"). В пресс-службе рассказали, что сам завод был построен в 1941 году по американскому проекту, в совместном ведении США и Советского союза, для создания авиационного топлива из углей богхедов.

В рамках туркластера также появится Музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО. В представительстве напомнили, что Арктика представлена большим объемом объектов советского наследия, которые не используются на данный момент, а музей-бункер "гарантирует атмосферность обстановки и познавательные экскурсии". Также запланирована реновация Музея биоэкосистемы северной Арктики "Горностай". Это музей остатков древнейшей фауны, с возрастом более 600 млн лет, а также редкими экспонатами Ледникового периода.

Кроме того, будет проведена реновация Арктического рекреационного центра. Так, добавили в пресс-службе, Центр арктической медицины и оздоровления может стать интересным объектом, основанным на концепции арктической медицины. При создании туркластера появится музей литовцев, финнов, поляков и Чурапчинских переселенцев.

На данный момент общий объем финансирования проекта составляет 370 млн рублей, прогнозируется, что из федерального бюджета будет выделено около половины средств. Ранее власти Булунского района на севере Якутии предложили расширить проект туркластера "Российский Север Арктики", включив его в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".