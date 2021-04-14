В Приморье внедрят возможность записи в МФЦ через голосового помощника

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Записаться на прием в многофункциональный центр (МФЦ) в Приморье можно будет с помощью голосового помощника, такую возможность планируется реализовать в регионе до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития и связи края.

"В МФЦ Приморского края последовательно внедряются системы, использующие в своей работе искусственный интеллект. Уже сейчас в тестовом режиме используется система голосового робота, информирующего заявителей о порядке получения нескольких услуг. В ближайшее время в эксплуатацию будет принят голосовой помощник по услуге "Выплаты детских пособий на детей от трех до семи лет включительно". До конца 2021 года через систему голосового помощника можно будет получить информацию о готовности пакета документов и записаться на прием в МФЦ", - сообщили в министерстве.

Также в рамках цифровой трансформации в Приморье внедрили платформу обратной связи на базе Единого портала госуслуг. Кроме того, в регионе работает образовательный и социальный порталы, внедряется система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, которая сейчас действует на всех маршрутах во Владивостоке и на некоторых в Артеме, в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Большом Камне, Фокино, Дальнереченске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем. Планируется внедрить эту систему и на внутрикраевых маршрутах.

"Разработали приложение по проверке наличия справки на COVID-19 у рыбаков для выезда в Корею. Также совместно с агентством международного сотрудничества и министерством транспорта запустили электронную очередь для перевозчиков, выезжающих в Китай, для прохождения пунктов пропуска. Эта совместная работа была высоко оценена министерством транспорта РФ", - сообщили в министерстве.

Цифровая трансформация

Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, предусмотренных указом президента РФ Владимира Путина. В частности, предусматривается достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Одним из ключевых направлений в достижении национальной цели является развитие искусственного интеллекта.