В Хабаровском крае организуют научные туры для школьников в Москву и Новосибирск

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Туроператоры в Хабаровском крае разработали туры для школьников, во время которых они смогут познакомиться с Москвой и Новосибирском как с городами научных достижений. Об этом ТАСС сообщила представительница одного из туристических агентств Марина Ус.

"С середины мая запускается новый тур "Новосибирск научный", в рамках которого школьники посетят новосибирский академгородок, где расположены научно-исследовательские институты, комплексный технологический парк, завод роботов. С июня откроется тур "Москва научная", - сказала Ус.

В Москве детям покажут инновационный центр "Сколково", парк для отдыха, развлечений и получения знаний "Зарядье", Московский государственный университет и другие площадки. "В МГУ для детей проведут лекции по беспилотным летательным аппаратам, расскажут, зачем нужно знать математику, какие профессии наиболее высоко оплачиваемые сейчас и в каких специалистах дефицит, что такое интернет вещей и почему будущее за анализом данных", - сказала Ус, добавив, что туры будут полезны для школьников с учетом их профориентационного характера.

Выезды рассчитаны на четыре дня - вместе с пролетом, питанием и проживанием стоимость составит около 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о запуске новых туристических маршрутов по железной дороге для детей. Детские группы будут вывозить в города Дальнего Востока в специальных вагонах повышенной комфортности. Для школьников на лето сделали скидку в размере 50% при покупке железнодорожного билета.

В 2020 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что Дальний Восток определен одним из приоритетов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".