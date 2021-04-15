В Дагестане за три года построят 32 школы и 58 детских садов

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 30 школ и 58 детских садов построят в Дагестане до конца 2023 года по нацпроекту "Образование". Об этом в рамках рабочей поездки в Дагестан заявил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

"На сегодняшний день строительство школ и детских садов в республике с сточки зрения концентрации в одном субъекте страны самое масштабное. Не скрою, что есть определенные проблемы со сроками ввода. Но тем не менее все объекты строятся. Мы еще будем обсуждать эту тему, и, думаю, что в ближайший год мы должны совершить прорыв, тогда люди действительно ощутят всю эту масштабную стройку. Потому что только по нацпроекту "Образование" в регионе ведется строительство 32 школ в диапазоне с 2019 по 2023 год и 58 детских садов, 55 из которых - это перспектива по 2022 год включительно", - сказал Николаев по итогам обхода с врио главы региона Меликовым новой школы в поселке Талги Ленинского района Махачкалы на 360 ученических мест.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.