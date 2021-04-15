В Татарстане построят 16 детсадов и две школы

ТАСС, 15 апреля. Строительство 16 детских садов и двух школ ведется в Татарстане в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда", сообщило в четверг республиканское Министерство экономики.

"В 2021 году в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" по республике планируется построить 16 дошкольных образовательных организаций на 3 100 мест. Помимо детских садов, ведется строительство двух общеобразовательных школ на 1 224 и 1 551 мест в жилых комплексах "Салават Купере" и "Арт Сити" в Кировском и Советском районах Казани. Строительство школы по улице Николая Ершова началось в 2020 году, сдать ее планируют в 2021-м", - говорится в сообщении.

По данным министерства, общая стоимость проектов составляет 2,9 млрд рублей. 13 детсадов возводятся по нацпроекту "Демография". Они появятся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Казани построят три детских сада на 710 мест.

"На текущую дату строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах. Все дошкольные учреждения и одну школу планируют сдать к началу учебного года, строительство образовательного учреждения в ЖК "Салават Купере" продолжится в 2022 году", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.