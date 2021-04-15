Форум для малого и среднего бизнеса проведут в Карачаево-Черкесии 22 апреля

ЧЕРКЕССК, 15 апреля./ТАСС/. Форум для малого и среднего предпринимательства, в рамках которого предпринимателям расскажут о ведении и развитии бизнеса, состоится 22 апреля в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом журналистам в четверг рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Предприниматели Карачаево-Черкесии смогут принять участие в форуме для субъектов малого и среднего предпринимательства "СТАРТ-2021", который пройдет 22 апреля в республике. Форум "СТАРТ-2021" - это возможность для открытого диалога власти и предпринимателей с целью снижения административных барьеров, повышения эффективности мер инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки", - сообщили в пресс-службе.

Участниками станут предприниматели из Карачаево-Черкесии, спикерами - кураторы образовательных программ Академии легкой промышленности, представители ассоциации РАФИ, журнала "Агроинвестор", Академии гостеприимства, фабрики "Крестецкая строчка". Работа на форуме будет проводиться на базе четырех секций - "Легкая промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Туризм" и "Народные художественные промыслы". Предпринимателям из каждой сферы расскажут о подготовке кадров, о развитии предпринимательства и потенциале отрасли в регионе.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках форума запланированы мастер-классы, семинары, а также церемония награждения победителей конкурса "Предприниматель года 2020".

Ранее руководитель региона Рашид Темрезов сообщил, что в республике функционирует 950 промпредприятий, 7 из них представляют крупный бизнес. Реализуются крупные инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, производству стройматериалов, пряжи и текстиля, в энергетике. За 2018-2020 годы в экономику КЧР инвестировано более 2,4 млрд рублей, планируется еще 13 млрд в ближайшие 10 лет.