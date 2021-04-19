В Якутии впервые организовали экспедиции в районы республики для выявления одаренных детей

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Малая академия наук (МАН) Республики Саха (Якутия) - региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Якутии - впервые в этом году организовала выезды в районы республики для выявления талантов по направлениям науки, спорта и искусства. В этом году планируется объехать 22 района, сообщил в понедельник ТАСС руководитель центра, ректор МАН Якутии Василий Павлов.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей заработал в Якутии с 2018 года, при центре работают несколько опорных площадок - Якутская балетная школа, Высшая школа музыки, Республиканский центр подготовки спортивного резерва и Республиканский лицей-интернат.

"С учетом большой территории Якутии мы решили, что нам необходимо обязательно придумать свое ноу-хау - организовать комплексные экспедиции, когда мы вместе с экспертами в трех основных направлениях науки, спорта и искусства работаем с одаренными детьми и по их выявлению в различных районах. Всего на данный момент мы охватили одну тысячу детей в пяти районах - Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский и Чурапчинский. В планах охватить еще 17 районов Якутии в течение года", - рассказал Павлов.

Он отметил, что эксперты тестировали детей разного возраста, начиная с дошкольного. "Всего в экспедициях принимало участие около 70 экспертов, в отдельных экспедициях их число достигало 20. Мероприятие проходило в районах в виде праздника науки, спорта и искусства, где ребята имели возможность пройти тестирование на современных аппаратах, которые мы привезли с собой, пройти олимпиадное тестирование, получить консультацию для своих научно-исследовательских проектов. Все было проведено в полном соответствии со всеми правилами санэпиднадзора при поддержке самих муниципальных образований", - добавил ректор МАН Якутии.

Дети, которые успешно прошли отбор, в дальнейшем будут приглашены на профильные смены Малой академии наук на три недели, где пройдут более углубленную подготовку. "Кроме этого, дети будут принимать участие в разных мероприятиях для усиления так называемых "мягких навыков" (soft skills) - умений представлять свои проекты, говорить на публике, на иностранных языках, - добавил собеседник агентства. - Экспедиции сами по себе абсолютно уникальны в том плане, что нигде еще в экосистемах региональных центров, которые создаются по всей стране, таких экспедиций не было".

Работа регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.