В Приамурье откроют семь библиотек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Семь библиотек до конца года будут обновлены в селах Амурской области, модернизация четырех профинансирована за счет нацпроекта "Культура", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Всего в 2021 году в Амурской области откроются семь библиотек нового поколения: из них четыре будут модернизованы за счет средств федерального бюджета - в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, еще три - в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском - за счет региональных средств", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

По данным правительства, в селе Поярково Михайловского района появится Центр краеведческого чтения, он разместится на базе библиотеки, которую модернизируют в рамках национального проекта "Культура". На модернизацию библиотеки выделено 11,5 млн рублей. "Основная идея проекта - развитие библиотеки как многофункционального учреждения, сочетающего в своей работе информационные, просветительские и культурно-досуговые функции, по принципу коворкинг-библиотеки", - приводит пресс-служба слова директора Центральной межпоселенческой библиотеки села Поярково Натальи Сухоруковой.

Кроме этого, за счет нацпроекта "Культура" в этом году отремонтируют Дворец культуры в селе Константиновка. Обновление ждет и культурное учреждение в селе Поляна Серышевского района.

Национальный проект "Культура" в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 млн рублей, в этом году объем финансирования увеличен до 221,6 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года в регионе планируется переоснастить не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту, который предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей: дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории.