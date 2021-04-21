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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин предложил предусмотреть в каждом нацпроекте специальный раздел о поддержке молодежи

В июле 2020 года глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

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"Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи", - заявил он в среду в послании Федеральному собранию.

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены майским указом 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле 2020 года глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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