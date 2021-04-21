Путин предложил предусмотреть в каждом нацпроекте специальный раздел о поддержке молодежи

"Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи", - заявил он в среду в послании Федеральному собранию.

Изначально цели развития страны на ближайшие годы были поставлены майским указом 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Однако пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего президент Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие. В июле 2020 года глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план.