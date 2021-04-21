Регионы начали реализацию программ по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Все субъекты России уже приступили к реализации региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в стране с 1 января текущего года, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Программа модернизации первичного звена уже реализуется по всей стране. Все регионы начали реализацию региональных программ, в рамках которых будут построены и реконструированы поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт. Основная цель модернизации - оказание гражданам качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях", - сказал министр.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.