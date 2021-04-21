В Мурманской области появится Арктический центр компетенций

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании в регионе Арктического центра компетенций. Об этом в среду сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

"В регионе будет создана собственная компетентная инфраструктура по профилю национального проекта "Производительность труда". Важная задача центра - вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Мурманской области в работу в рамках нацпроекта", - говорится в сообщении.

После прохождения обучения в федеральном центре специалисты регионального центра компетенций будут оказывать помощь предприятиям Мурманской области в сфере повышения производительности труда и эффективности производства.