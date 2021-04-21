В Ингушетии к 2024 году восстановят 54 га земель, занятых мусорными свалками

МАГАС, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают к концу 2023 года в рамках нацпроекта "Экология" восстановить более 54 га земельных участков, которые заняты мусорными свалками. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев.

"В региональный проект "Чистая страна" включены мероприятия по ликвидации четырех крупнейших свалок республики, а именно: свалок городов Назрань, Малгобек, Карабулак и сельского поселения Нестеровское. К концу 2023 года будут восстановлены и рекультивированы земельные участки, занятые свалками общей площадью 54,05 га, а также улучшены экологические условия проживания более 220 тыс. человек", - сказал Евлоев.

Он напомнил, что две из четырех самых крупных в регионе свалок были ликвидированы в рамках нацпроекта еще в 2019 году.

"На данный момент выполнена подготовительная работа к рекультивации участка, занятого свалкой города Малгобек, площадью 20,8 га, которая является самой крупной в регионе. Данное мероприятие будет выполнено в 2021-2022 годах, сейчас проводится конкурс по отбору исполнителя работ. Земельный участок, занятый свалкой в Карабулаке площадью 14,5 га, будет рекультивирован до конца 2023 года", - добавил министр.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление водоемов.