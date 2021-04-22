Доля отремонтированных дорог в нижегородской агломерации вырастет до 80%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Порядка 740 км дорог планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2021 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", что позволит повысить долю дорог в нижегородской агломерации, отвечающих стандартам, до 80%. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев.

По его словам, в Нижегородской области в 2021 году в порядок приведут не менее 740 км дорог, из которых 32 км - в Нижнем Новгороде, 3,3 км - в Дзержинске. На реализацию нацпроекта в сумме предусмотрено более 9,3 млрд рублей.

"По итогам ремонтной кампании процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, на территории нижегородской агломерации планируется довести до 80%, на остальной территории области - до 36,1%", - сказал министр.

Он отметил, что в эту сумму входят также средства, направленные на завершение работ по строительству транспортной развязки в районе деревни Ольгино, которая является крупнейшим в регионе проектом в сфере дорожного строительства.

Глава министерства также добавил, что ремонт в регионе будет проходить в рамках ежегодной кампании по содержанию дорог, по проекту "Вам решать" и по плану подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Снижение травматизма

В областном Минтрансе со ссылкой на данные региональной ГИБДД также сообщили, что количество аварий на дорогах Нижегородской области, в которых пострадали дети, сократилось почти на 17%, также снизилось число пострадавших в ДТП детей. Так, по итогам года на территории Нижегородской области зарегистрировано 506 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с детским травматизмом, в которых 10 детей погибли и 542 ребенка получили ранения. По сравнению с 2019 годом количество ДТП снизилось на 16,9%, меньше на 103 ДТП, а число несовершеннолетних, получивших ранения в ДТП, сократилось на 17,8%, это меньше на 117 человек.

По словам Саватеева, сейчас на территории региона находится более 7 тыс. пешеходных переходов, из них более 1 тыс. расположены вблизи школ и учебных учреждений. На начало года в соответствии с национальными стандартами было оборудовано 814 из них, что составляет почти 80%. Министр добавил, что с 2014 по 2020 год по федеральной программе по безопасности дорожного движения за счет средств федерального бюджета в Нижегородской области установили почти 13 км пешеходных ограждений. Оборудовали 48 нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным организациям. Также модернизировали 59 светофоров.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".

В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году, до четырех человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года.