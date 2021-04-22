Финансирование нацпроекта "Культура" в Кировской области увеличилось в 2021 году на 35%

КИРОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Кировская область направит на реализацию национального проекта "Культура" в 2021 году 128 млн рублей, что больше уровня 2020 года почти на 35%. Средства пойдут на создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов, ремонт домов культуры и школ искусств, сообщила ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

В начале года в министерстве сообщали, что объем финансирования мероприятий по нацпроекту на текущий год составит 83 млн рублей.

"В 2021 году на реализацию нацпроекта "Культура" направлено почти 128 млн рублей. [Дополнительно] в этом году выделены средства на достройку Афанасьевского дома культуры. При этом в целом объем финансирования [за три года] вырос: в 2019 году на реализацию мероприятий было направлено 19 млн рублей, в 2020 году - 95 млн рублей", - сказала Мазур.

По ее словам, средства направят на создание в Кировской области еще пяти модельных библиотек, трех виртуальных концертных залов в детских школах искусств городов Кирс, Зуевка и Белая Холуница, ремонт четырех зданий сельских клубов в районах. Также в 2021 году капитально отремонтируют здания детских школ искусств в Яранске, Малмыже и Слободском. Кроме того, продолжится оцифровка книжных памятников. Всего до 2024 года планируется провести оцифровку 694 таких изданий.