В Чечне до конца года откроют 73 центра образования "Точка роста"

ГРОЗНЫЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2021 году дополнительно открыть 73 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель министра образования региона Ахмед Усманов.

"В рамках нацпроекта планируется создание в 73 школах, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленности. Это значит, что мы оснащаем школы современным оборудованием. Уже создано с 2019 года 125 центров "Точка роста". Кроме того, будет проведена работа по обновлению материально технической базы специальной коррекционной школы города Аргун", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, в текущем году также планируется в рамках нацпроекта создать условия для занятия физической культурой и спортом в сельских школах региона. "На эти цели планируется направить 41,5 млн рублей. Это особенно важно в свете последнего послания президента РФ, на котором было уделено внимание развитию материнства, детства и здоровьесбережению подрастающего поколения. Мы уже создали условия для занятия спортом, в том числе во внеурочное время, в 25 школах", - добавил Усманов.

Он добавил, что также ведется работа по обеспечению материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в 102 школах. "Все это не только носит характер обновления материально-технической базы, параллельно ведется работа по обновлению образовательных программ и совершенствованию педагогических кадров", - сказал Усманов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.