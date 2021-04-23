В ГП заявили, что из всех нацпроектов "Здравоохранение" сильнее других подвержен коррупции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Национальный проект "Здравоохранение" в прошлом году сильнее всех других нацпроектов подвергся коррупции. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Свыше трети зарегистрированных преступных деяний, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов, в 2020 году составляют преступления коррупционной направленности. Наибольший их удельный вес зафиксирован в сфере реализации национального проекта "Здравоохранение" (65) - 68,4% от всех преступлений, связанных с реализацией данного проекта", - говорится в документе.

При этом, по данным надзорного ведомства, в сфере реализации нацпроекта "Экология" доля преступлений коррупционной направленности составила 61,1%, нацпроекта "Образование" - почти 40%, "Жилье и городская среда" - около 30%, "Демография" - 22,4%.

Всего в 2020 году зарегистрировано 930 преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 476 уголовных дел данной категории, из них 102 - коррупционной направленности.