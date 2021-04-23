Депутаты Юга России предложили использовать маткапитал для подведения коммуникаций в дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Южно-Российская парламентская ассоциация предлагает разрешить получающим материнский капитал семья использовать его на подведение инженерных сетей в частные дома. Сейчас эта возможность доступна лишь в отдельных регионах РФ, сказано в решении ассоциации, посвященной 20-летию со дня ее образования.

"В целях дополнительной поддержки семей с детьми предлагается разрешить использовать средства федерального материнского капитала на газификацию домовладений, подключение их к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин", - сказано в документе.

Как отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, всего на заседании Совета Южно-Российской парламентской ассоциации было принято 12 решений, которые затрагивают значимые для жителей страны темы.

"Эти задачи, прежде всего, в сфере социальной поддержки многодетных семей, семей имеющих в своем составе детей-инвалидов, либо детей с ограниченными возможностями здоровья. Это меры поддержки бизнеса, отраслей экономики сельхозтоваропроизводителей и другие", - пояснил Ищенко.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.