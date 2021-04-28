Центры управления регионами будут создавать платформы обратной связи

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Внедрение платформ обратной связи станет перспективным направлением развития Центров управления регионами (ЦУР). Об этом на форуме "Человек. Государство. Технологии" в среду сообщил советник генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Александр Похлебаев.

"Перспективы развития ЦУР. То есть наши задачи на ближнесрочные перспективы - это непосредственно внедрение и развитие платформы обратной связи", - сказал он.

Похлебаев отметил, что важными направлениями развития ЦУР являются интеграция региональных информационных систем и создание муниципальных ЦУР. "Мы посмотрели, у нас по итогам прошлого года 49,5%, порядка половины обращений, - это обращения, которые приходят на уровень муниципалитетов. Соответственно, следующий этап - это проработка совместно с органами местного самоуправления создания именно муниципальных центров управления регионами", - добавил он.

В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что пандемия обострила существующую в интернет-индустрии проблему кадров. "Если раньше считалось в интернет-индустрии, что все-таки желательно, чтобы человек работал в городе, где он живет, то в течение этого ковидного года крупные международные компании астандартизировали свою работу. Людей уже не релокируют", - сказал он, пояснив, что сейчас сотрудники множества компаний имеют возможность работать удаленно.

Опыт регионов

Подготовка кадров лежит в основе цифровой трансформации наряду с развитием цифровой инфраструктуры, считает заместитель министра цифрового технологического развития Сахалинской области Юрий Джафаров. По его словам, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" регион уже достиг результатов в вопросах подготовки специалистов, являющихся в том числе руководителями цифровой трансформации органов исполнительной власти. "Наш регион - один из немногих, где деятельность руководителя оценивается, и каждый имеет свои ключевые показатели эффективности. Система оценки деятельности руководителей предусматривает учет квартальных, годовых и проектных показателей", - сказал он.

В Чувашии в настоящее время выбрано 15 отраслей, в которых реализуется стратегия цифровой трансформации - документ для изучения практики применения цифровых технологий, цифрового развития и видения будущего цифровых технологий. "К 1 июня стратегия должна быть со всеми согласована, прежде всего с федеральными органами власти, и воплощаться в жизнь", - отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республики Чувашия Кристина Майнина.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков сообщил, что к 2023 году уровень цифровизации процессов государственного управления в регионе достигнет 70%.

По словам министра цифрового развития Республики Калмыкия Алексея Этеева, в регионе также ощущается нехватка квалифицированных цифровых кадров. В том числе специалисты необходимы для работы в созданном на базе Калмыцкого государственного университета центре цифровой трансформации, который будет принимать участие в проведении исследований, реализации образовательных программ, организации мероприятий по повышению цифровой грамотности населения региона и выстраиванию цифровой экосистемы Калмыкии.

О нацпроекте

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% массовых социально значимых услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны иметь возможность широкополосного доступа к сети интернет.