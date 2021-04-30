Школьники и студенты разработают цифровых помощников для игры в ГО в финале хакатона

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финал хакатона "Игры разумов" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) стартует в Москве в пятницу, на нем школьники и студенты будут разрабатывать цифровых помощников для игры в ГО на базе искусственного интеллекта. Приложения будут протестированы в июне на чемпионате мира по этой игре, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"За три дня школьникам и студентам предстоит разработать цифровых помощников для игры в ГО на базе искусственного интеллекта (ИИ). Созданные приложения протестируют игроки на 41-м чемпионате мира по ГО в июне 2021 года во Владивостоке. В финал, который пройдет с 30 апреля по 2 мая в Москве, вышли 20 команд. Создавать "цифровых кентавров" (системы "человек + ИИ") они будут на площадке "Точка кипения - Коммуна" в НИТУ "МИСиС", - сообщили в пресс-службе.

В команды финалистов вошли школьники и студенты ведущих вузов. В финале хакатона команды займутся разработкой обучающего интерфейса, который позволит игроку взаимодействовать с искусственным интеллектом так, чтобы повысить эффективность самого игрока и вероятность его победы. Экспертами и менторами выступят опытные игроки и специалисты в области ИИ-технологий, эксперты рынков Национальной технологической инициативы.

После окончания хакатона в течение месяца лучшие команды доработают прототипы виртуальных помощников, чтобы представить готовые решения на фестивале ГО Genius Extreme во Владивостоке в июне 2021 года. Серия матчей, в которых игроки будут использовать цифровых помощников с искусственным интеллектом, пройдет в рамках деловой программы чемпионата мира.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

ГО - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название "ГО" в переводе с японского означает "окружать камнями". С 3 по 7 июня 2021 года во Владивостоке пройдет 41-й чемпионат мира по ГО. Впервые за всю историю стратегической игры соревнования пройдут за пределами Китая, Кореи и Японии.