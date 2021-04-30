Нацпроекты "Здравоохранение" и "Образование" стали лидерами по узнаваемости в апреле

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Нацпроекты "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Образование", "Экология" и "Малое и среднее предпринимательство" стали лидерами по узнаваемости среди национальных проектов в апреле 2021 года. Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" в сотрудничестве с Mail.ru Group.

"В апреле 2021 года наблюдается рост уверенного знания всех национальных проектов на 5-7 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с декабрем 2020 года и снижение числа тех, кто слышит о нацпроекте впервые на 4-9 п.п.", - говорится в исследовании. В тройку основных каналов, по которым люди узнают о национальных проектах, входят телевидение (48%), соцсети (39%), порталы органов государственной власти (21%).

Как отмечают авторы опроса, информированность о нацпроекте "Здравоохранение" c декабря 2020 года выросла с 76% до 81%, 79% опрошенных знают или что-то слышали о реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Осведомленность о нацпроекте "Демография" c начала года выросла на 5 п.п. и составляет 75%. При этом стоит отметить, что материнский капитал не всегда связывается для людей с нацпроектом "Демография": знание о материнском капитале (82%) превышает знание о нацпроекте "Демография".

Узнаваемость нацпроекта "Образование" изменилась с 74% в декабре 2020 года до 81% в апреле 2021 года. С 69% до 74% выросла информированность респондентов о нацпроекте "Наука". До 75% повысилась общая осведомленность о нацпроекте "Культура". Зафиксирован рост узнаваемости нацпроекта "Экология" - с 73% в декабре 2020 года до 81% в апреле 2021 года. C 76% до 81% повысилась узнаваемость нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

О нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по состоянию на апрель 2021 года знают 78% опрошенных. Осведомленность о нацпроекте "Цифровая экономика" c начала года увеличилась с 70% до 76%, о нацпроекте "Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры" - с 67% до 71%, о нацпроекте "Производительность труда" - с 67% до 69%, о нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" - с 59% до 65%.

Интернет-опрос проводился среди возрастной категории 18+. Репрезентативная выборка 1 600 человек. АНО "Национальные приоритеты" учреждена распоряжением правительства России от 30 ноября 2019 года. Цель деятельности организации - повышение осведомлённости граждан о возможностях и результатах национальных проектов (программ), расширение участия граждан в их реализации.