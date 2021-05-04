В Марий Эл создадут почти 7 тыс. учебных мест к 2024 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Марий Эл планируют создать 6,6 тыс. дополнительных учебных мест к 2024 году благодаря строительству трех школ. Об этом сообщается на сайте администрации главы республики во вторник.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с ВЭБ.РФ обеспечить в рамках национального проекта "Образование" строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.

"Планируется <…> создать 6 600 дополнительных учебных мест для наших детей. В планах также - выполнить ремонт домов культуры и музеев в сельской местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 600 дополнительных учебных мест будут созданы благодаря строительству трех школ в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске и в поселке Медведево к 2024 году.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Йошкар-Оле впервые за 30 лет открылась новая школа на 825 мест и был построен второй учебный корпус школы № 5 в городе Волжске на 336 мест.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.