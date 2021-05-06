Кабмин выделил 351 млн рублей частным медорганизациям, занимающимся уходом за пожилыми

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 351 млн рублей частным медицинским организациям, привлекаемым для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Пилотный проект по привлечению таких организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым людям стартовал в 2020 году, сейчас в нем принимают участие 33 компании в 13 регионах страны. В их числе Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Костромская, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Тульская области, уточнили в пресс-службе кабинета министров.

В этих регионах частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, вести индивидуальный дневник пациента, контролировать прием назначенных лекарств, брать анализы, проводить инфузионную терапию. Для участия в проекте организации проходят конкурсный отбор, по результатам которого им предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

Работа ведется по федеральному проекту "Старшее поколение" национального проекта "Демография".